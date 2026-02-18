Canlı
        Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray - Juventus maçını tribünden takip etti

        Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray - Juventus maçı için tribündeydi

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın, Juventus'u 5 - 2 yendiği maçı tribünden seyretti

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:20
        Kıvanç, zaferi tribünden takip etti
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5 - 2 yenerek, son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

        Fanatik Galatasaraylı olan Kıvanç Tatlıtuğ da maçı tribünden takip etti. Hayranları, Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

        Maç çıkışında ünlü oyuncu büyük ilgi gördü. Sevenleriyle ayaküstü samimi bir diyalog kuran Tatlıtuğ; "Cümleten hayırlı akşamlar" derken, bir hayranı da; "Kıvanç Ağabey kendine iyi bak" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu da bu sözlere karşılık; "Sen de, Allah'a emanet" yanıtını verdi.

        #kıvanç tatlıtuğ
