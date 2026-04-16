Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, dördüncü yaşına bastı
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe'nin dördüncü yaşını düzenledikleri bir parti ile kutladı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 20:12
2016 yılında Paris'te hayatlarını birleştiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Ünlü çiftin oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ, dördüncü yaşına girdi.
Tatlıtuğ ve Dizer, oğullarının yeni yaşı için Star Wars temalı bir doğum günü partisi düzenledi.
Aile bireyleri ve yakın dostların katıldığı kutlamada keyifli anlar yaşandı. Eğlenceli kareleri ise Başak Dizer'in kız kardeşi Buket Dizer, paylaştı.
Buket Dizer, yeğeninin doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Güneş ışığım dört yaşına girdi" notuyla yayımladı.
