Kıvanç Tatlıtuğ, nikâh için Barcelona'da
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, nikâh için İspanya'ya gitti
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, nikâhı için İspanya'nın yolunu tuttu.
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ
Barcelona'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikâh Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ'un değil. Zira onlar, 2016'da Paris'te evlendi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın arkadaşları; Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikâhı için Barcelona'ya gitti.
Çiftin samimi halleri arkadaşlarının en mutlu gününde onların da ne kadar içten bir sevgiyle yanlarında olduğunu gözler önüne serdi.