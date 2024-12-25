Kıymalı börek tarifi ve yapılışı: Kıymalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Börek, fırında pişirilir ve dışı altın rengini alana kadar pişirilir. Kıymalı börek, kahvaltılardan öğünlere kadar farklı zamanlarda tüketilebilen, doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Ayrıca, farklı şekillerde ve boyutlarda yapılabilir; yuvarlak, rulo veya tepsi böreği gibi çeşitli sunum seçenekleri vardır. Türk mutfağında çok sevilen bir yemek olmasının yanı sıra, diğer Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde de benzer şekilde hazırlanıp tüketilmektedir. Peki, kıymalı börek nasıl yapılır?

KIYMALI BÖREK TARİFİ Kıymalı börek, zengin ve doyurucu bir yemek olduğu için yanında hafif ve ferahlatıcı garnitürlerle sunulması ideal olur. Böreğin yanında taze bir salata, özellikle yeşilliklerle hazırlanmış bir karışım, böreğin ağır lezzetini dengeleyerek yemeği daha hafif hale getirir. Domates, salatalık, marul, roka gibi malzemelerle yapılan bir salata, böreğin yanında harika gider. Yoğurt ya da ayran, böreğin tuzlu ve baharatlı tadını yumuşatarak daha dengeli bir lezzet sağlar.

REKLAM Kıymalı börek malzemeleri: Hamur: 3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su (gerekirse biraz daha ekleyebilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu (isteğe bağlı) İç harcı: 500 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu karışımı)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (soğanı kavurmak için)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su (kıymanın suyunu salıp çekmesi için) Üzeri: 1 adet yumurta (sürmek için)

2 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, hamurun daha yumuşak olmasını sağlar)

2 yemek kaşığı sıvı yağ Kıymalı börek yapımı: REKLAM Hamurun daha yumuşak olması için unu eleyerek başlamak iyi bir fikirdir. Unu geniş bir kaba alın.

Unun üzerine sıvı yağı, tuzu ve suyu ekleyin. Suyu kontrollü şekilde ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamur ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurun. Gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru streç filme sararak yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirme işlemi hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

Sıvı yağı geniş bir tavada ısıtın ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayıp sararmaya başlayana kadar kavurun.

Kıymayı tavaya ekleyin ve karıştırarak kavurun. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Harç karıştırıldıktan sonra, üzerine bir çay bardağı su ekleyip harcı biraz daha pişirin. Harcın fazla kuru olmaması gerekir, bu yüzden suyu ekledikten sonra biraz daha pişirebilirsiniz.

Kıymalı harcı ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. Sıcak harcı böreğin içine koymak, hamurun pişerken bozulmasına neden olabilir.

Dinlenen hamuru 8 eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi un serpilmiş tezgah üzerinde ince bir şekilde açın. Hamurun her bir parçası ne kadar ince açılırsa börek o kadar gevrek olur.

Açtığınız hamurun üzerine sıvı yağ sürün. Ardından, ikinci bir hamur parçasını üzerine koyup tekrar yağlayın. Bu işlemi her hamur parçası için tekrarlayın.

Hazırladığınız kıymalı harcı hamurun ortasına uzunlamasına yerleştirin. Hamurun kenarlarını içe doğru katlayarak harcın üzerini kapatın.

Hamuru dikkatlice rulo şeklinde sarın. Ruloları fırın tepsisine yerleştirirken dikkatlice kıvırarak istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, spiral şeklinde de sarabilirsiniz.

Yumurta, sıvı yağ ve yoğurdu bir kasede çırpın. Böreğin üzerine sürmek için hazır edin.

Böreğin her tarafını bu karışımla iyice fırçalayın. Bu, böreğin üzerinin güzelce kızarmasını sağlar.

Fırınınızı 180-200°C arasında ısıtın.

Hazırladığınız böreği 30-40 dakika boyunca, üzeri altın rengi olana kadar pişirin. Böreğin içinin iyice piştiğinden emin olun.

Fırından çıkardıktan sonra böreği birkaç dakika dinlendirin, ardından dilimleyerek sıcak servis yapın. Kıymalı börek, yanında ayran, yoğurt ya da çay ile harika gider. Ayrıca, yanında taze salata ve turşu gibi garnitürlerle de sunabilirsiniz. Ortalama olarak, 100 gram kıymalı börek yaklaşık 250-300 kalori arasında bir enerji içerir. Ancak, kullanılan malzemelere ve böreğin büyüklüğüne göre bu değer değişebilir. Örneğin, daha fazla yağ ve hamur kullanılması, kalori miktarını artırabilir.

Kıymalı harcın içinde kullanılan yağ miktarı da bu değeri etkiler. Yüksek kalorili olması nedeniyle, kıymalı börek ana öğün olarak tüketilir ve yanında hafif bir salata veya yoğurt ile dengelenmesi önerilir. Diyet yapanlar veya kalori takibi yapanlar, böreği porsiyon kontrolü yaparak ve daha az yağlı malzemelerle hazırlayarak tüketebilirler. KIYMALI BÖREK YAPILIŞI PÜF NOKTALARI

Kıymalı börek yaparken başarılı bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. İlk olarak, hamurun pürüzsüz ve elastik olması için yoğururken suyu kontrollü bir şekilde eklemek gereklidir. Hamuru dinlendirmek, daha ince açılmasını ve gevrek olmasını sağlar, bu yüzden hamurun mutlaka 30 dakika kadar dinlenmesine özen gösterin. Kıymalı harcı hazırlarken ise kıymanın suyunu iyice çekmesi sağlanmalı, harç çok ıslak olmamalıdır; aksi takdirde börek hamuru ıslanabilir.