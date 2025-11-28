'Kız Çocukları Okusun'a destek

Çiğdem Tunç Tiyatrosu, TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) iş birliğiyle Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı' gala gecesinde 'Kız Çocukları Okusun' projesine destek verdi. Gecenin sunuculuğunu usta oyuncu Mihriban Er üstlendi.

Gala; Halil Ergün, Füsun Önal, Coşkun Demir, Ece Pirim, Dilek Türker, Toprak Sergen, Banu Karadağlı ve dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşti. TAMEV Başkanı Nuray Marçak ve tüm TAMEV üyeleri geceye destek verdi.

Halit Ziya Uşaklıgil’in klasik eseri, Eray Yasin Işık tarafından 'Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı' adıyla sahneye uyarlandı. Pınar Çekirge’nin süpervizörlüğü ve Çiğdem Tunç’un rejisiyle sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan oyun, İstanbul’un ardından Türkiye turnesine devam ediyor. Kadroda Çiğdem Tunç, Deniz Salman, Balca Başman, Ercan Ertan, Volkan Kemal Yalav ve ekibin diğer değerli oyuncuları yer alıyor. Turne planlaması Umutcan Atmış tarafından yürütülüyor.