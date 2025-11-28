Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kız Çocukları Okusun'a destek

        'Kız Çocukları Okusun'a destek

        Çiğdem Tunç Tiyatrosu, Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı'nın gala gecesinde 'Kız Çocukları Okusun' projesine destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kız Çocukları Okusun'a destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çiğdem Tunç Tiyatrosu, TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) iş birliğiyle Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı' gala gecesinde 'Kız Çocukları Okusun' projesine destek verdi. Gecenin sunuculuğunu usta oyuncu Mihriban Er üstlendi.

        Gala; Halil Ergün, Füsun Önal, Coşkun Demir, Ece Pirim, Dilek Türker, Toprak Sergen, Banu Karadağlı ve dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşti. TAMEV Başkanı Nuray Marçak ve tüm TAMEV üyeleri geceye destek verdi.

        Halit Ziya Uşaklıgil’in klasik eseri, Eray Yasin Işık tarafından 'Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı' adıyla sahneye uyarlandı. Pınar Çekirge’nin süpervizörlüğü ve Çiğdem Tunç’un rejisiyle sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

        Sezonun iddialı yapımlarından biri olan oyun, İstanbul’un ardından Türkiye turnesine devam ediyor. Kadroda Çiğdem Tunç, Deniz Salman, Balca Başman, Ercan Ertan, Volkan Kemal Yalav ve ekibin diğer değerli oyuncuları yer alıyor. Turne planlaması Umutcan Atmış tarafından yürütülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çiğdem Tunç
        #Çiğdem Tunç Tiyatrosu
        #Aşk-ı Memnu Hatıran Bende Saklı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü