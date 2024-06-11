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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşini döven babasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kız kardeşini döven babasını öldürdü!

        Bartın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte bir kişi, kız kardeşini dövdüğü iddiasıyla babasını tüfekle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:26
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        Kız kardeşini döven babasını öldürdü!
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        Bartın'da kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile kızı E.Ç. arasında tartışma çıktı. Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. T.Ç. gözaltına alınırken, cenaze otopsi için Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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