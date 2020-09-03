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Kız kardeşler bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ravzanur Kaya kardeşler, kendi yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor

bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alan kardeşler
AA

İlkokul öğrencileri 9 yaşındaki Ravzanur ile 7 yaşındaki kardeşi Zeynep Kaya, aç kalan sokak hayvanlarından etkilenerek bir proje geliştirdi.

Ailesi ve öğretmenlerinden de destek alan Kaya kardeşler, boncuk ve iplerden yaptıkları bileklikleri 5 liradan satarak biriken parayla mama ve süt alarak sokak hayvanlarını besliyor.

Ellerinde kalan bir miktar parayı da sokak hayvanlarına mama alınması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teslim eden kardeşler, çevrelerinden takdir topluyor.

"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Ravzanur Kaya, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kardeşiyle bileklikler yaptıklarını anlatan Kaya, "Kardeşimle tanıdıklarıma, komşularıma, bazı çocuklara satarak para kazandım. Sonra bunlarla hayvanlara mama alacağız ve hayvanlara vereceğiz. Hayvanları çok seviyorum. Onlara yardım etmek istediğim için aklıma böyle bir proje geldi" diye konuştu.

Biriktirdikleri paraların bir bölümünü de belediyeye götürdüklerinden bahseden Kaya, "Biriktirdiğimiz paraları Elif ablaya verdik. O da sokak hayvanlarına mama alacak ve onlara verecek. Bileklik alan komşularıma ve öğretmenime teşekkür ederim" diye konuştu.

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