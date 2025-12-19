Habertürk
        Kızartma yağını tekrar kullanıyorsanız dikkat: Kendi ellerinizle zararlı kimyasallar yiyor olabilirsiniz!

        Kızartma yağını tekrar kullanıyorsanız dikkat: Kendi ellerinizle zararlı kimyasallar yiyor olabilirsiniz!

        Birçok evde kızartma sonrası kalan yağ "israf olmasın" düşüncesiyle tekrar tekrar kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, farkında olmadan sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Aynı yağla yapılan her kızartma, tabağınıza yeni kimyasal riskler ekliyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Giriş: 19.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:09
        1

        Kızartma yağı masum görünebilir ama defalarca kullanıldığında adeta kimyasal bir karışıma dönüşüyor. Özellikle yüksek ısıya tekrar tekrar maruz kalan yağlar, vücutta biriken zararlı maddelere yol açabiliyor. Peki bu riskler neler ve nelere dikkat etmek gerekiyor?

        2

        KIZARTMA YAĞI ISINDIKÇA NE OLUYOR?

        Kızartma sırasında yağlar yüksek sıcaklığa maruz kaldığında yapısal olarak bozulmaya başlar. Bu süreçte yağın içindeki yağ asitleri parçalanır, oksidasyon artar ve serbest radikaller ortaya çıkar. Özellikle aynı yağ defalarca kullanıldığında bu kimyasal değişimler katlanarak büyür ve yağ, ilk halinden çok daha zararlı bir yapıya bürünür.

        3

        TEKRAR KULLANILAN YAĞLARDA OLUŞAN ZARARLI MADDELER

        Uzmanlara göre tekrar kullanılan kızartma yağlarında aldehitler, polar bileşikler ve trans yağ benzeri maddeler oluşur.

        4

        Bu maddeler vücutta hücre hasarına yol açabilir, iltihaplanmayı artırabilir ve uzun vadede kalp-damar hastalıklarıyla ilişkilendirilebilir. Yağın rengi koyulaştıkça, kıvamı yoğunlaştıkça ve kokusu ağırlaştıkça risk de artar.

        5

        HANGİ YAĞLAR DAHA RİSKLİ?

        Her yağ aynı şekilde bozulmaz. Düşük dumanlanma noktasına sahip yağlar yüksek ısıda daha hızlı parçalanır. Zeytinyağı, tereyağı ve margarin gibi yağlar kızartma için uygun değildir.

        6

        Ancak “uygun” kabul edilen yağlar bile defalarca kullanıldığında sağlıksız hale gelir. Burada asıl sorun yağın türünden çok, kaç kez ve nasıl kullanıldığıdır.

        7

        YAĞI TEKRAR KULLANMAK ZORUNDA KALIRSANIZ

        Eğer kızartma yağını yeniden kullanmak zorundaysanız, bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Yağ mutlaka süzülmeli, yanmış parçacıklardan arındırılmalı ve serin, karanlık bir yerde saklanmalıdır.

        8

        Aynı yağla farklı türde gıdalar kızartılmamalı ve yağ en fazla birkaç kez kullanılmalıdır. Köpüren, yoğun duman çıkaran veya kötü kokan yağlar kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.

        9

        SAĞLIĞINIZ İÇİN NE YAPMALISINIZ?

        Uzmanlar mümkün olduğunca kızartma tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Fırınlama, airfryer veya az yağlı pişirme yöntemleri hem daha güvenli hem de daha sağlıklı alternatifler sunuyor. Unutulmamalı ki, kısa vadede tasarruf gibi görünen bu alışkanlık, uzun vadede sağlık maliyetini artırabilir.

