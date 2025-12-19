Kızartma yağını tekrar kullanıyorsanız dikkat: Kendi ellerinizle zararlı kimyasallar yiyor olabilirsiniz!

SAĞLIĞINIZ İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar mümkün olduğunca kızartma tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Fırınlama, airfryer veya az yağlı pişirme yöntemleri hem daha güvenli hem de daha sağlıklı alternatifler sunuyor. Unutulmamalı ki, kısa vadede tasarruf gibi görünen bu alışkanlık, uzun vadede sağlık maliyetini artırabilir.