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HaberlerSigortaKızılbay'a üstdüzey görev

Kızılbay'a üst düzey görev

Maher Holding’den yapılan açıklamada, holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta’nın, kuruluşundan bu yana İletişim ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. İsmail Kızılbay’ın, Maher Holding İletişim Pazarlama Başkanı olarak atandığı duyuruldu.

İsmail Kızılbay

 Maher Holding’den yapılan açıklamada, holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta’nın, kuruluşundan bu yana İletişim ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. İsmail Kızılbay’ın, Maher Holding İletişim Pazarlama Başkanı olarak atandığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Dr. İsmail Kızılbay’ın grubun amiral gemisi sayılan Quick Sigorta bünyesinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü, bundan sonra kendisinin Holding bünyesinde bulunan tüm girişimlerin İletişim ve Pazarlama süreçleri üzerinde çalışacağını belirtti. Yapılan açıklamada Dr. İsmail Kızılbay’ın aynı zamanda Quick Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliğine’de atandığı belirtildi.

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