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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 103. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti sezon finali izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 103. bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma akşamı sezon finali bölümüyle ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizinin 103. bölümünde, Işıl'ın şansı yaver gitmiş, Koray'la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Dizinin sezon finali bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD ve kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Kızılcık Şerbeti 103. bölüm izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:31
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        Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizinin 103. bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Gold Film imzalı dizinin sezon finalinde, Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin 103. bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 103. bölüm izle...

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır.

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        Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.

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        Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

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        Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur.

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        Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür.

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        Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.

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        Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir.

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        Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der.

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        Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz.

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        Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 103. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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