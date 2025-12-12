Kızılcık Şerbeti 117.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti tamamı full izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 117.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 117. Bölümünde; Ünal ailesi, Başak’ı babasından istemiştir. Artık sırada düğün vardır. Her iki aile de bu işi uzatmamak taraftarıdır. Herkesin onayıyla büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır.

Başak ve Fatih ise girdikleri bu oyunu sürdürmek zorunda olduğunun her ne kadar farkındaysa da ikisi için de bu hiç kolay değildir.

Emir ve Çimen’in aralarının iyi olması Salkım’ın en büyük derdidir. Oysa Çimen sevdiği adamın annesiyle iyi olmak istiyordur. Salkım’a bir hediye alır, ancak hiçbir işe yaramaz.

Nursema’nın sürekli biriyle gizlice mesajlaştığı artık diğerlerinin de dikkatini çeker.

Hala gergin olan Abdullah ve Ömer ilişkisini düzeltmek için harekete geçen Salkım’ın çabaları boşa gitmez, iki kardeş aralarındaki buzları eritirler.