Kızılcık Şerbeti 117.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti tamamı full izle ekranı
Show TV'nin ekrana kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti 117.bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 117.bölüm tamamı izle seçeneği ve tüm detaylar
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin rol aldığı dizide bu hafta heyecan yine zirvede yaşanacak. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti izle seçeneği ve yeni bölüm detayları
KIZILCIK ŞERBETİ 117.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 117. Bölümünde; Ünal ailesi, Başak’ı babasından istemiştir. Artık sırada düğün vardır. Her iki aile de bu işi uzatmamak taraftarıdır. Herkesin onayıyla büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır.
Başak ve Fatih ise girdikleri bu oyunu sürdürmek zorunda olduğunun her ne kadar farkındaysa da ikisi için de bu hiç kolay değildir.
Emir ve Çimen’in aralarının iyi olması Salkım’ın en büyük derdidir. Oysa Çimen sevdiği adamın annesiyle iyi olmak istiyordur. Salkım’a bir hediye alır, ancak hiçbir işe yaramaz.
Nursema’nın sürekli biriyle gizlice mesajlaştığı artık diğerlerinin de dikkatini çeker.
Hala gergin olan Abdullah ve Ömer ilişkisini düzeltmek için harekete geçen Salkım’ın çabaları boşa gitmez, iki kardeş aralarındaki buzları eritirler.
Kıvılcım, Asude ve Asil’in arkadaşlığı güçlenerek devam ediyordur.
Ömer zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşır. Sonrasında çok pişman olsa da iş işten geçmiştir.
Düğün gününe Başak’ın, Fatih’in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizi damga vurur.
