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Kızılcık Şerbeti 20. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 20. bölüm 2. fragman yayınlandı!
HABERTURK.COM

Doğa ve Fatih arasında Pembe sebebiyle yeni bir krizin yaşandığı tanıtımda Ömer ve Kıvılcım çifti fikir ayrılığı yüzünden geriliyor. Tanıtıma Nursema’nın ailesini İbrahim’in evinde toplayıp tüm gerçekleri açıkladığı anlar damgasını vururken, “Senin gibi bir annem yok benim!” haykırışı herkesi şoke ediyor. Fatih, İbrahim’e saldırırken iki aile arasında büyük olay çıkıyor. Nursema’nın bu hamlesinin ardından neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 20. Bölüm 2. Tanıtımı;

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde Ömer’le evlilik yolunda ilerleyen Kıvılcım, haberi Doğa’ya verdi. Bu durumu olumlu karşılayan Doğa’nın ardından aşıklar, Abdullah ve Pembe’yi ziyaret etti. Gecede yaşananlar Kıvılcım’ın, Ömer hakkında aklında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Doğa ve Fatih’in bebek odasını beraber boyamaya karar verdiği romantik anların beğeni topladığı bölümde Fatih, Kayhan’la yaptığı işbirliğini sona erdirmeye karar verdi. Fatih, Kayhan’ın itirazlarına rağmen oteli satışa çıkardı. Karşı atağa geçen Kayhan’ın, Ömer’in eski karısı Leman’ı ziyaret etmesi dikkatleri çekti. Büyük merakla beklenen bölümde ağır yaralanan Nursema yoğun bakıma alındı. İbrahim’in ailesi yaşananları gizleyerek Pembe’ye yeni evli çiftin yurt dışına balayına çıktıklarını söyledi. Hastanede gözünü açan Nursema, İbrahim’in annesi Saniye tarafından tehdit edildi. Doğa’nın yardımıyla hastaneden kaçmayı başaran Nursema, Alev’in evine gizlendi. Bu sırada Alev’in, Can’dan ayrıldığını öğrenen Abdullah, Alev’e onu sevdiğini itiraf etti. Bölüme damga vuran sahnede Abdullah’ın, Alev’in evine gelerek yaptığı bu büyük itirafı Nursema’nın duyması izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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