KIZILCIK ŞERBETİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa’nın muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, kızı için bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalsa da iki aile arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam etti. Kıvılcım’ın kardeşi Alev’in gelmesi aile için dengeleri etkiledi. Aniden şiddetli sancıyla fenalaşan Doğa herkesi korkuturken, Doğa’nın yaşadığı sağlık sorunu onu büyük bir karar almaya mecbur bıraktı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa’nın okulu dondurmasını istedi. Pembe iki ailenin kaynaşması için bir akşam yemeği organize etti ancak bir araya gelinen masada yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıktı. Kızının okuluna ara vereceğini duyan Kıvılcım bir kez daha büyük bir yıkım yaşadı. Kıvılcım’ı biraz sorunlarından uzaklaştırmak isteyen Fatma, Kıvılcım’dan habersiz randevu ayarladı. Kıvılcım, Fatma’yla yemeğe çıkarken aslında bilmeden bir buluşmaya gidiyordu. Kıvılcım için asıl sürpriz Fatma’nın ayarladığı yemeğe Ömer’in gelmesi oldu. Kıvılcım ve Ömer’in yolları bir kez daha kesişmişti, üstelik bu sefer çok daha farklı bir ortamda farklı bir şekilde…

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 3. Bölüm Tanıtımı;

Kızılcık Şerbeti 3. bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!