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Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Kıvılcım ve Ömer’in buluştuğunu gören Kayhan öfkelenirken, Pembe ve Abdullah’ın tartışması giderek büyüyor. “Almış Fatih’i avucunun içine, kukla gibi oynatıyor” sözlerinin dikkat çektiği tanıtım seyirciye heyecanın bir an olsun hız kesmeyeceği bir bölümün ipuçlarını veriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, hakkında hakaret davası açıldığını öğrenen Kıvılcım, karşı dava açmaya karar verdi. Yaşananları öğrenen Ömer, Kıvılcım’ın zarar görmemesi için harekete geçti. Öte yandan kocasının şiddet uyguladığı ünlü bir kadına yardım eden Kıvılcım ve Pembe’nin görüntülerinin televizyonda yayınlanması üzerine şiddet mağduru olan Arzu, Kıvılcım’dan şahit olmamasını istedi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen bölümde Kıvılcım’ın, Arzu’yu eşinden ayrılması için destek olduğu anlar izleyenlerin beğenisi topladı. Doğa ve Fatih’in arasındaki gerilimin büyüdüğü bölümde ilk kez annesini dinlemediği için pişman olduğunu itiraf eden Doğa, dondurduğu üniversite hayatına herkesten gizleyerek geri dönmeye karar verdi. Bölümün final sahnesinde ise Pembe, Alev ile arasındaki buzları eritmek için iş teklifiyle organizasyon şirketine gitti. Alev’in iflas etmek üzere olduğunu öğrenen Abdullah’ın da aynı sırada şirkete ellerinde çiçeklerle gelmesi herkesi şoke etti.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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