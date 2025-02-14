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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 88. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 88. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 14 Şubat Cuma akşamı 88. bölümü ile ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti 87. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin yeni bölümünde; Nursema'nın kız isteme töreni Firaz'ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır. Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:07
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        Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 88. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır. Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 88. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Nursema’nın kız isteme töreni Firaz’ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır.

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        Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir.

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        Ancak İlhami’nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema’nın aklından çıkmıyor ve onu çok rahatsız ediyordur.

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        Doğa ve Fatih hala Ünallar’ın evindedir, Doğa bu durumdan hiç hoşnut değildir.

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        Ancak Fatih’in Sevgililer Günü hediyesi olarak ona bir ev hediye etmesi moralini çok yükseltir.

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        Abdullah’ın teklifiyle çalıştığı otelde kalmaya başlayan Işıl’ın keyfi yerindedir.

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        Sevtap’ın nakil ameliyatı başarılı geçer.

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        Başta Nilay olmak üzere herkes çok mutlu olur.

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        Kıvılcım’ın hamilelik haberini ailesine söylemek isteyen Ömer’e, Kıvılcım engel olmaz. Herkes çok şaşırmış ancak bazıları çok sevinmiştir.

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        Fatih ve Doğa baş başa evlenip durumu ailelerine söylerler.

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        Ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır.

        Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olacaktır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 88. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 88. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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