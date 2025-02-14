Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 88. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır. Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…