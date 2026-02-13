Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle yeni gelişmelerin merkezinde buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünallar, Salkım'a karşı geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', izleyenleri bu akşam yeni gelişmelerin odağında ekran başına toplayacak.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        ‘Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak olan 125'inci bölümünde; Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer. Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade’nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade’nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer’i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami’den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif’ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım’dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır. Asil’in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek at...
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü