'Kızılcık Şerbeti', bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', izleyenleri bu akşam yeni gelişmelerin odağında ekran başına toplayacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

‘Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak olan 125'inci bölümünde; Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer. Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade’nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade’nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer’i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami’den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif’ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım’dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır. Asil’in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.