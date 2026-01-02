Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 119. Bölüm (Son Bölüm)

Kızılcık Şerbeti 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır. Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.