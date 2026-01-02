Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm merakla bekleniyor. Yılbaşı haftası nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümü ekrana gelmiyor. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Kızılcık Şerbeti Show TV yayın akışında yer almadı. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kızılcık Şerbeti 120.bölüm için geri sayım sürüyor. Heyecan dolu anların yaşandığı dizinin son bölümünde Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilmiştir. Dizinin yeni bölümünü merak edenler Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Kızılcık Şerbeti neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

        Kızılcık Şerbeti bu akşam ekranlarda olmayacak. Onun yerine Aile Arasında yerli komedi filmi saat 20:00'da izleyiciyle buluşacak.

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm haftaya 9 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.

        3

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti 119. Bölüm (Son Bölüm)

        Kızılcık Şerbeti 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır. Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?