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'Kızılcık Şerbeti' cuma günü ilgiyle izlendi

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekşam ekrana gelen bölümüyle büyük beğeni topladı

'Kızılcık Şerbeti' cuma günü ilgiyle izlendi
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti”, dün akşam ekrana gelen bölümüyle AB’de 7.42 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, ABC1 20+’da 6.93 izlenme oranı 16.06 izlenme payı, Total’de 5.51 izlenme oranı 13.04 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada da gündem yaratan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 1 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

'DOĞA', 'NURSEMA' VE 'UMUT' İÇİN KOLLARI SIVADI

Dizinin yayınlanan bölümünde; ayrı düşen 'Nursema' ve 'Umut' büyük bir hüzün yaşadı. Yaşananları kabullenemeyen 'Doğa', teyzesi 'Alev' ile birlikte 'Nursema' ve 'Umut’u kavuşturmak istedi.
'İbrahim’i araştıran 'Alev' ve 'Doğa'; 'Çimen' ve 'Metehan’ın da yardımıyla yeni bir plan yaptı ve 'İbrahim’in yaşantısını yakın takibe alarak bu evlilikten caymasını istediler.

Nefes kesen bölümde 'Kıvılcım' ile 'Ömer’in, 'Alev ve 'Can’la çıktığı akşam yemeğine 'Kayhan’ın baskın yapması 'Ömer ve 'Kayhan’ı karşı karşıya getirdi.

Bölümde ayrıca 'Nilay’ın hamile olduğunu öğrenmesi 'Ünal' ailesini sevince boğdu. Bebek sevinci yaşayan 'Nilay’ın aldığı kararla kapanması da herkesi şaşırttı.

'Doğa’nın planı;

İzlemek için tıklayınız

İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN FİNAL SAHNESİ

Bölümün final sahnesinde ise 'Doğa’nın, 'İbrahim’in 'Nursema’dan boşanması için yaptıklarını öğrenen 'Abdullah', 'Alev’i ziyaret etti. 'Alev’in konuşma sırasında 'Nursema' ve 'Umut’u kastederek “Seven insanlar kavuşamıyor” sözleri üzerine 'Abdullah’ın “Bizden mi bahsediyorsunuz?” cevabı izleyenleri adeta şoke etti.

İşte şoke eden final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI NEFES KESTİ

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım’a evlilik teklifinde bulunan 'Ömer', “Evet” yanıtını alıyor. 'Nursema’nın gelinlikle göründüğü tanıtımda 'Kıvılcım’ın görev aldığı okulda silahların patlaması büyük merak uyandırıyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 18. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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