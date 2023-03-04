'Kızılcık Şerbeti' cuma günü ilgiyle izlendi

'DOĞA', 'NURSEMA' VE 'UMUT' İÇİN KOLLARI SIVADI

Dizinin yayınlanan bölümünde; ayrı düşen 'Nursema' ve 'Umut' büyük bir hüzün yaşadı. Yaşananları kabullenemeyen 'Doğa', teyzesi 'Alev' ile birlikte 'Nursema' ve 'Umut’u kavuşturmak istedi.

'İbrahim’i araştıran 'Alev' ve 'Doğa'; 'Çimen' ve 'Metehan’ın da yardımıyla yeni bir plan yaptı ve 'İbrahim’in yaşantısını yakın takibe alarak bu evlilikten caymasını istediler.