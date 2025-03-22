'Kızılcık Şerbeti', cumanın birincisi

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 93'üncü bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu. ABC1’de... 10.62 izlenme oranı, 25.31 izlenme payı. AB’de... 10.16 izlenme oranı ve 26.52 izlenme payı. Total grubunda... 8.54 izlenme oranı, 21.10 izlenme payı.

REKLAM 'Kızılcık Şerbeti', büyük beğeni toplayan bölümle #KızılcıkŞerbeti etiketi yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer aldı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 93. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? NİLAY, ABDULLAH İLE IŞIL’IN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİ! Dizinin yayınlanan bölümünde; Asude’den de onay alamayan Nursema ve Firaz, kredi kartları aileleri tarafından kapatılınca maddi sıkıntı yaşamaya başladılar. Her şeye rağmen babasıyla arasının düzeleceğine inanan Nursema’nın hayal kırıklığı yaşadığı bölümde Firaz da annesi Asude’nin hışmına uğradı. Çocuklarının evliliğiyle sarsılan Abdullah ve Asude’nin büyük bir tartışma yaşadığı bölümde Pembe’nin Nursema ve Firaz’ı sığındıkları evden atması duygusal anlara sahne oldu.

Pembe, Nursema’yı tüm mahalleye rezil etti; Evlenmek istediğini dile getiren Ömer, Kıvılcım’ın tepkisiyle karşılaştı. Ömer’in evliliği dayattığını düşünen Kıvılcım’ın tutumu karşısında Ömer geri adım atarken bölümde Beril’in şaşırtıcı davranışları dikkat çekti. Kıvılcım’ın hayatını kıskanan Beril’in, saçlarını Kıvılcım’la aynı renge boyatması ve aynı tarzda giyinmesi merak uyandırdı.

REKLAM Kıvılcım ile Ömer evlilik konusunda gerildi; Doğa ve Fatih’in, arkadaşlarının sanat galerisini gezdiği sahnenin izleyenlere keyifli anlar yaşattığı bölümde çaresiz kalan Nursema’ya yardım eli uzatan kişi Doğa oldu. Doğa, sokakta kalan Nursema ve Firaz’ı, Kıvılcım’ın evine yerleştirdi. Kıvılcım’ın, Abdullah ile Işıl’ın ilişkisini öğrenmesiyle Işıl’ın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Işıl’ın ilişkisini herkese duyurmaya çalıştığını fark eden Kıvılcım haklı çıkarken bölümde tansiyon giderek yükseldi. Meri ve Kıvılcım’ın telefon konuşmasına şahit olan Nilay, Işıl’ın peşine düştü. İz sürmek için otele giden Nilay, Fatih’ten şüphelenirken bambaşka bir gerçekle yüzleşti. Bölümün final sahnesinde Işıl’ın odasına gizlice giren Nilay’ın, Abdullah’la yüz yüze gelmesi ekran başındaki izleyenleri şoke etti.

REKLAM İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! “SİZE BİR ŞARTLA YARDIMCI OLABİLİRİM!” Soluk soluğa izlenen bölümün ardından yayınlanan tanıtımda; Abdullah’ın, Nilay’a “Kime istersen git söyle” bağırışları dikkat çekiyor. Nilay’ın gerçekleri Pembe’ye anlatıp anlatmayacağı merak konusu olurken, Kıvılcım ve Ömer bebeklerinin cinsiyetini öğreniyor. Asude’nin, Nursema ve Firaz’ı evine kabul ettiği tanıtımda Doğa’nın kredi borcu eve gelen icra ile ortaya çıkıyor. Abdullah’ın, Fatih’e borçlarını ödeme karşılığında konağa geri dönmelerini şart koşmasıyla fenomen dizinin yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaristliğini; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.