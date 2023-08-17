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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! Sevilen dizinin çekim tarihleri netleşti!

        Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! Sevilen dizinin çekim tarihleri netleşti!

        Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 16:11
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz Haziran ayında ses getiren bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Eylül ayının yaklaşması ve dizi çekimlerinin yavaş yavaş başlamasıyla dizinin takipçileri yayın tarihini araştırmaya başladı.

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        KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

        Dizinin yayınlanan sezon finali bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

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        KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!

        Kızılcık Şerbeti kadrosunu genişletti. Diziye Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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