'Kızılcık Şerbeti', ilk 100'de yine birinci

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı. Dizi; ilk 100 program arasında birinci olarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sosyal medyada da gündeme oturarak fırtınalar estiren dizi; 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 10 saat X’in (Twitter) TT listesinde yer aldı. Büyük beğeni toplayan bölüm, Kıvılcım ve Çimen etiketleri ile hem Türkiye hem Dünya gündeminde yer aldı.

“CİCİ ANNENİZ OLARAK ARTIK BURADAYIM”

Yayınlanan bölümde neler oldu?

Dizinin ekrana gelen 55'inci bölümünde; Çimen’in evlenmesini kabul etmeyen Kıvılcım, Doğa ve Alev’in de bu ilişkiden haberdar olduğunu öğrendiğinde çılgına döndü. Çimen’in yaşadığı eve giderek yaptığı hatadan geri dönmesini isteyen Kıvılcım başarılı olamadı. Televizyon programında yardım eli uzattığı bir kişinin hasmı olan iş adamı, Kıvılcım’a kızı Çimen’le yaşadıklarını kullanarak linç kampanyası başlattı. Kıvılcım’ın en büyük destekçisi olan Ömer, iş adamını ziyaret ederek Kıvılcım’dan uzak durmasını istedi. Bu sırada Kıvılcım’ın televizyon programı üzerinden iş adamına verdiği anlamlı yanıt dizinin unutulmaz anları arasına girdi.

“Yazık ediyorsun hayatına”

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Kız kardeşi Çimen’i, Gökhan’la yaşadığı evde ziyaret eden Doğa, Fatih’le evlilik yolunda ilerleyen Görkem’le ilk kez yüz yüze geldi. Soğuk rüzgarların estiği sahnede Doğa, Çimen’i uyararak bu aile arasında yapamayacağını söyledi. Abdullah’ın ısrarlarına rağmen barışma teklifini kabul etmeyen Alev, ofisine geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. İş yerini kullanılamaz halde bulan Alev, Pembe’den intikam almak için düğmeye bastı. Alev, bavuluyla Abdullah ve Pembe’nin yaşadığı köşke giderek bebeğinin iyi olmadığını söyledi. Alev, “Cici anneniz olarak artık buradayım!” sözleri ile Pembe, Abdullah, Fatih, Mustafa ve Nilay’ı adeta şoke etti.

İşte bölümün finalinde o şoke eden anlar;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.