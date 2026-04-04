        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde 'domuz eti' göndermesi - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, dün akşam yayınlanan yeni bölümündeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu

        Giriş: 04.04.2026 - 13:49
        Damga vuran sahne

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün ekrana gelen sürükleyici bölümü ilgiyle izlendi.

        'Kızılcık Şerbeti'; AB’de 6.37 izlenme oranı, 17.31 izlenme payı, ABC1’de 6.23 izlenme oranı, 15.50 izlenme payı, Total grubunda ise 6.12 izlenme oranı, 15.42 izlenme payı aldı. Sosyal medyada her hafta gündem olan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde Almanya’dan gelen davetsiz misafir Cemo’nun, öz annesinin Ünallar’ın köşkünde yaşadığını açıklaması geceye damga vurdu.

        131'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        ÖMER VE KIVILCIM YENİ BİR YOL AYRIMINA GELDİ

        Dizinin yayınlanan bölümünde; kızının gözaltına alınmasından Emir’i sorumlu tutan Kıvılcım, Çimen’i yanına alarak yeni bir cephe açtı. Ünallarla birlikte yaşamaya başlayan Emir, iflasına Fatih’in sebep olduğunu açıklayarak köşkte yeni bir krizin fitilini ateşledi.

        Salkım’a destek olan Abdullah’ın; üvey oğlunu şirkette işe alması, Emir ile Fatih arasında gerilime neden oldu. Kıvılcım’ın bu zor günlerinde en büyük destekçisi ise Ömer oldu. Ömer; Kemal bebeğin evine alışmasıyla kendi evine dönmek istemese de Kıvılcım’dan “Kal” demesini bekledi. İkilinin yeni bir yol ayrımına geldiği bölümde; Kıvılcım, barışmak isteyen Ömer’den zaman istedi.

        Dizinin yeni bölümüne 'domuz eti' göndermesi de damga vurdu. Kıvılcım'ın yemek masasında sarf ettiği, "Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirmez, ikram da etmez" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

        Sönmez Hanım ise, "Bizim geleneğimizde yok böyle bir şey" dedi.

        Nursema’yı kıskanan İlhami, Asil’le konuşmasına şahit olduktan sonra işten ayrılmasını istedi. Kendisini suçlu hisseden Asil bu durumu düzeltmek istese de Nursema çok sevdiği işinden istifa etmek zorunda kaldı.

        Nursema’nın, eşyalarını toplamak için geldiği şirkette Asil’in, Yudum’la birlikte olduğunu öğrenmesi onu derinden yaraladı.

        Nursema, Asil’in Yudum’la birlikte olduğunu öğrendi;

        CEMO’NUN ANNESİ KİM?

        Yağız’ın şantajıyla köşeye sıkışan Nilay, ev halkına evleneceğini açıklamak zorunda kaldı. Abdullah ve Fatih’in Nilay’a tepki gösterdiği sırada eve gelen davetsiz misafir Ünallar’ı şoke etti. Almanya’dan geldiğini söyleyen Cemo’nun aradığı öz annesinin Ünallar’ın köşkünde yaşadığını söylemesi geceye damga vurdu.

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “BEN NİLAY’I ALIP BURADAN GÖTÜRÜYORUM!”

        Dizinin yeni bölümünde, Başak’ın, Cemo’yu görmeye gitmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Elif’in değişiminin dikkat çektiği tanıtımda Nilay, Yağız’ın yaptığı şantajı Kıvılcım’a anlatarak Salkım’ı suçluyor.

        Ömer’in Yağız’dan hesap sorduğu tanıtımda Nilay’a, Ömer ve Kıvılcım’ın sahip çıkması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 132'nci bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!

        TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü

        TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında LPG tankeri ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

