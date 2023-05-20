'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

Aralarındaki buzları eriten 'Ömer' ile 'Kıvılcım', gönüllerince aşklarını yaşamaya devam etti. 'Ömer', 'Kıvılcım’a sürpriz yaparak düğün yerini ayarladı ve organizasyonu da 'Alev’e teslim etti. 'Umut' ve 'Nursema’yı söz telaşı sardı ancak bu sefer de aşkları 'Umut’un ailesi tarafından sınandı. 'Umut’un ailesi, 'Nursema’yı istemeye gelmedi. Bu duruma bozulan 'Abdullah' ve 'Pembe', kızlarının mutluluğu için sesini çıkaramadı. 'Umut'; 'Sönmez', 'Alev' ve 'Kıvılcım' ile birlikte 'Nursema’yı istemeye gitti. 'Nursema' ve 'Umut’un söz töreni herkesin yüzünü güldürdü, bu anlar seyircilerden övgü dolu yorumlar aldı.



'Umut' ve 'Nursema' nişanlanıyor;



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