'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelene bölümü izleyicilerin beğenisini kazandı. Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

    SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

    Dizi; ABC1 20+’da 8.08 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, AB grubunda 7.31 izlenme oranı 21.12 izlenme payı, Total’de 6.01 izlenme oranı 14.92 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı.
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

    YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Dün akşam yayınlanan bölümde, 'Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen 'Doğa', doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için bir süre susmaya ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verdi. Bu konuda tek sırdaşı 'Alev' oldu. 'Alev’e ihaneti ispatlayacak delilleri toplayacağını söyleyen 'Doğa' derinden sarsıldı. 'Alev' ise 'Doğa’ya yardım edebilmek için 'Aylin’le yakınlaşmaya karar verdi. Bu sırada planlarına devam eden 'Aylin', bir arkadaşını eski nişanlısıymış gibi 'Fatih’in ofisine gönderip onu tehdit ettirdi. 'Fatih', 'Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamadı.
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

    Aralarındaki buzları eriten 'Ömer' ile 'Kıvılcım', gönüllerince aşklarını yaşamaya devam etti. 'Ömer', 'Kıvılcım’a sürpriz yaparak düğün yerini ayarladı ve organizasyonu da 'Alev’e teslim etti. 'Umut' ve 'Nursema’yı söz telaşı sardı ancak bu sefer de aşkları 'Umut’un ailesi tarafından sınandı. 'Umut’un ailesi, 'Nursema’yı istemeye gelmedi. Bu duruma bozulan 'Abdullah' ve 'Pembe', kızlarının mutluluğu için sesini çıkaramadı. 'Umut'; 'Sönmez', 'Alev' ve 'Kıvılcım' ile birlikte 'Nursema’yı istemeye gitti. 'Nursema' ve 'Umut’un söz töreni herkesin yüzünü güldürdü, bu anlar seyircilerden övgü dolu yorumlar aldı.

    'Umut' ve 'Nursema' nişanlanıyor;

    İzlemek için tıklayınız
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

    Bölümün final sahnesinde heyecan doruklara ulaştı. 'Nursema', 'Umut', 'Ünal' ailesi ve 'Kıvılcım'lar hep birlikte kutlama yemeğine çıktı. Yemeğe gelen 'Kayhan', 'Leman’la evleneceklerini açıklayarak herkesi şaşırttı. 'Kayhan’ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştırmaya çalışan 'Ömer' ise ondan kolayca kurtulamayacağını net bir şekilde anladı. 'Kayhan', 'Ömer’i 'Metehan' ile ilgili büyük sırrıyla tehdit ederken 'Ömer' şaşırtan bir hamle yaptı. 'Kayhan’dan önce davranarak 'Metehan’a aslında öz babası değil de amcası olduğunu kendisi açıkladı. Bölüme damga vuran bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.

    'Ömer’in sırrı açığa çıkıyor;

    İzlemek için tıklayınız

  • YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

    Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kayhan’a saldıran 'Ömer,' 'Leman’la yüzleşerek 'Kayhan’ın yaptıklarını anlatırken, 'Kıvılcım' da 'Çimen’in sorularıyla zor anlar yaşıyor. 'Doğa’nın 'Fatih’e “Her şeye gereğinden fazla katlanan benim… Zamanı gelince anlarsın!” demesi gerilimi artırıyor. 'Nursema', 'Alev' ile birlikte 'Umut’un ailesini görmeye giderken, neler konuşacakları merakla bekleniyor. 'Abdullah' ve 'Alev’in konuşmasının dikkat çektiği tanıtımın en çarpıcı kısmı ise 'Aylin' ve 'Fatih' yakınlaşırken onları 'Abdullah’ın yakalaması oluyor. Tanıtım heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

    Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.
  • 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.