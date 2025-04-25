SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne başarılı oyuncu Devrim Nas konuk olacak.

Yeni bölümde; Devrim Nas, tiyatro oyuncusu olan Devrim Bayrak karakterine hayat verecek. Romantik bir gece geçirmek isteyen Ömer ile Kıvılcım’ın baş başa tiyatro oyunu izlemeye gideceği bölümde ikilinin yolu tiyatro sanatçısı ile kesişecek. Yeni bölümde Devrim Bayrak’ın rol aldığı tiyatro oyununu izleyen Kıvılcım ve Ömer’i bekleyen sürpriz gelişmeler yine çok konuşulacak.