'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 128. Bölüm 2. Tanıtımı;
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor.
Nursema, İlhami'nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor.
İlhami, Asil’in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah'la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor.
İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen'i uyarırken Fatih ve Başak'ın tartışması dikkat çekiyor.
Gerilimin giderek tırmandığı anlarda Başak ve Fatih'in merakla beklenen yakınlaşması heyecanı artırıyor.
Tanıtımın finalinde yankılanan, "Seni biri koruyacaksa, o kişi benim!" sözleriyle birlikte Başak'ın kaçırılması ise yeni bölümde tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!