'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 128. Bölüm 2. Tanıtımı;

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor.

Nursema, İlhami'nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor.

İlhami, Asil’in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah'la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor.

İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen'i uyarırken Fatih ve Başak'ın tartışması dikkat çekiyor.