Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden heyecan artıran tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti'nden heyecan artıran tanıtım

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 20:59 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan artıran tanıtım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 4'üncü sezon 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım çifti, bebekleriyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak için adım atarken, Asil’in; İstanbul’u fethetmeye gidiyoruz” sözleri yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyalini veriyor. Doğa ve Işıl’ın, Nursema ile Firaz’ın evliliği üzerine yaptıkları konuşma dikkat çekerken, Asil’in Fatih’le gözdağı niteliğindeki karşılaşması tanıtıma damga vuruyor.

        REKLAM

        Ömer ve Kıvılcım arasındaki gerginliğin merak uyandırdığı tanıtımda Ömer’in geçirdiği kaza akıllarda soru işareti bırakıyor. Mustafa’ya Nursema’nın sahip çıkmak istediği tanıtımda Nursema’nın, Firaz’ın hayatında biri olup olmadığını sorgulaması, yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı