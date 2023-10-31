'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: Doğa ve Fatih arasında şoke eden gelişme

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle yine izleyicileri ekranlara kitleyecek. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında yine dikkat çekici sahneler yaşandı.

Nursema’nın annesine “Artık hayatımıza karışma!” diyerek sitem ettiği tanıtımda Umut ve Nursema’nın evliliğinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 36'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mihri’yi korumak için canı pahasına İbrahim’in karşısına çıkan Nursema, Abdullah ve Pembe’nin büyük tepkisiyle karşılaştı. Umut’un karısına sahip çıkmadığını düşünen Abdullah ona da sert çıktı, kızını bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Babasına sitem eden Nursema, Umut’la kendi evine dönmeyi seçti. Heyecan dolu bölümde Kıvılcım’a ilk televizyon programı çekiminde Ömer eşlik etti. Fakat çekim gününün sonunda Ömer’in, Kıvılcım’a bu işi yapmasını istemediğini söylemesi ikilinin aşkına gölge düşürdü. Bu sırada doktoruyla görüşen Ömer, yaşadığı karmaşık duyguların sebebinin hastalığının yeni bir evresi olduğunu öğrendi.

Doğa ve Fatih arasındaki buzların erimeye başladığı bölümde, Cemre bebeğin kırkını uçurmak için aileler bir araya geldi. Pembe ve Abdullah arasında bir sorun olduğunu düşünen Nilay, Alev’i konuşturmak için büyük bir yalan söyledi. Abdullah ve Pembe’nin boşanacaklarını Alev’e söyleyen Nilay’ın yalanı ailelerin buluştuğu akşam ortaya çıktı. Pembe ve Abdullah’ın tepkisinden korkan Nilay çareyi evi terk etmekte buldu. Mustafa’yı da kızdıran Nilay’ı, Zülkar eve dönmesi için ikna etti. Aynı anda evde yeni çalışmaya başlayan Selvi’nin, Mustafa’nın odasına gelerek ondan hoşlandığını belli etmesi ve bu sırada Nilay’ın gelmesi bölümün finaline damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!