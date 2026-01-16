Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor

        'Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde, Saba Tümer konuk oyuncu olarak yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:19
        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam ekrana gelecek sürpriz gelişmeleriyle yine çok konuşulacak.

        Dizinin yeni bölümünde; Asil’in yeni girişimi olan dijital platformda program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Saba Tümer oluyor. Saba Tümer’in keyifli sohbetiyle renk katacağı bölüm beklenmeyen gelişmeleriyle izleyenleri ekrana bağlayacak.

        FATİH GÜHAN YENİDEN KADRODA

        Asil’in yeni kurduğu dijital platformda sanat yönetmeni olarak işe başlayan Nursema’yı yeni bölümde büyük bir sürpriz bekliyor. Nursema’nın kalbi kırık olarak geride bıraktığı İlhami karakteri yeniden karşısına çıkıyor. İlhami’ye hayat veren başarılı oyuncu Fatih Gühan, dizinin yeni bölümü ile izleyiciyle yeniden buluşuyor.

        ÜNAL KADINLARININ BURSA ÇIKARTMASI

        Bu hafta, Salkım’ın organizasyonuyla Ünallar Bursa’ya günü birlik geziye gidiyorlar. Çekimleri Bursa’nın tarihi yerlerinde gerçekleşen bölümde Salkım, Nursema, Nilay ve Elif’in eğlenceli gezisine Kübra ve annesi Neriman da eşlik ediyor. Salkım’ın yakın arkadaşı olan Neriman’a Aylin Kılıçarslan, kızı Kübra’ya ise Naz Çağla Kargı hayat veriyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

        Tabancayla vurulmuş halde bulunan Çiğdem, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Akyüz (20), tabutunun üstüne konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

