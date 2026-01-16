'Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde, Saba Tümer konuk oyuncu olarak yer alacak
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam ekrana gelecek sürpriz gelişmeleriyle yine çok konuşulacak.
Dizinin yeni bölümünde; Asil’in yeni girişimi olan dijital platformda program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Saba Tümer oluyor. Saba Tümer’in keyifli sohbetiyle renk katacağı bölüm beklenmeyen gelişmeleriyle izleyenleri ekrana bağlayacak.
FATİH GÜHAN YENİDEN KADRODA
Asil’in yeni kurduğu dijital platformda sanat yönetmeni olarak işe başlayan Nursema’yı yeni bölümde büyük bir sürpriz bekliyor. Nursema’nın kalbi kırık olarak geride bıraktığı İlhami karakteri yeniden karşısına çıkıyor. İlhami’ye hayat veren başarılı oyuncu Fatih Gühan, dizinin yeni bölümü ile izleyiciyle yeniden buluşuyor.
ÜNAL KADINLARININ BURSA ÇIKARTMASI
Bu hafta, Salkım’ın organizasyonuyla Ünallar Bursa’ya günü birlik geziye gidiyorlar. Çekimleri Bursa’nın tarihi yerlerinde gerçekleşen bölümde Salkım, Nursema, Nilay ve Elif’in eğlenceli gezisine Kübra ve annesi Neriman da eşlik ediyor. Salkım’ın yakın arkadaşı olan Neriman’a Aylin Kılıçarslan, kızı Kübra’ya ise Naz Çağla Kargı hayat veriyor.