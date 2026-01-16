'Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oluyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam ekrana gelecek sürpriz gelişmeleriyle yine çok konuşulacak.

Dizinin yeni bölümünde; Asil’in yeni girişimi olan dijital platformda program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Saba Tümer oluyor. Saba Tümer’in keyifli sohbetiyle renk katacağı bölüm beklenmeyen gelişmeleriyle izleyenleri ekrana bağlayacak.

FATİH GÜHAN YENİDEN KADRODA

Asil’in yeni kurduğu dijital platformda sanat yönetmeni olarak işe başlayan Nursema’yı yeni bölümde büyük bir sürpriz bekliyor. Nursema’nın kalbi kırık olarak geride bıraktığı İlhami karakteri yeniden karşısına çıkıyor. İlhami’ye hayat veren başarılı oyuncu Fatih Gühan, dizinin yeni bölümü ile izleyiciyle yeniden buluşuyor.