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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin 70'inci zafer haftası

        'Kızılcık Şerbeti'nin 70'inci zafer haftası

        Haftalar, aylar, mevsimler, hatta yıllar değişse de 'Kızılcık Şerbeti'nin zirvedeki yeri değişmiyor. SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti', 70'inci bölümünde de izlenme payında haftayı ilk sırada tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:32
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        70'inci zafer haftası
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizisi 'Kızılcık Şerbeti', cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.

        'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlanan bölüme Abdullah’ın, Alev bebekle köşke geri dönmesiyle evliliklerinde sorun yaşayan Doğa ve Fatih’in beklenmeyen buluşması damga vurdu.

        ABC1’de... 9.07 izlenme oranı ve 24.77 izlenme payı.

        AB Grubunda... 8.92 izlenme oranı, 27.87 izlenme payı.

        Total Grubunda... 7.10 izlenme oranı, 20.75 izlenme payı.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        ABDULLAH KÖŞKE GERİ DÖNDÜ!

        EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞAYAN DOĞA VE FATİH BARIŞACAK MI?

        Dizinin ekrana gelen 70. bölümünde; Alev bebeğin velayetini kaybetmekten korkan Abdullah, Pembe’nin onayıyla köşke geri döndü. Bebeğin Pembe ile birlikte olduğunu öğrenen Sönmez ve Kıvılcım’ın tepkisini gören Meri, gönüllü dadı olmak istediğini açıkladı. Nursema’nın yardımıyla Pembe, Meri’yi köşke kabul etti. Meri’nin dadı olarak köşke taşınmasıyla dizide yeni bir sayfa açıldı. Pembe ilk günden Meri’ye bir çalışan gibi davransa da Meri, Kıvılcımlar’a yaşadığı bu durumu yansıtmadı.

        Abdullah köşke geri döndü;

        Kıvılcım, yayınevinden emekli olan iş arkadaşının veda yemeğinde Ömer ile karşılaştı. Bölümde Metehan’ın kız arkadaşının annesi Cansu’nun sahne aldığı aynı mekana davetli olan Ömer, Cemal’le tanıştı. Cemal’in adeta meydan okuyan tavrı Ömer’i şüpheye düşürdü. Giray’ın çocuk sahibi olmak istemediğini açıklaması Doğa’yı hayal kırıklığına uğrattı. Evden çıkan ve kendisini Fatih’le evli olduğu zaman gittikleri kafede bulan Doğa bir sürprizle karşılaştı. Doğa’nın; Görkem’in barışma teklifini kabul etmeyen ve tartışma yaşayan Fatih’le kafede karşı karşıya gelmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. Büyük beğeni toplayan bölümde Doğa ve Fatih’in beklenmeyen karşılaşması “Acaba barışacaklar mı? “ sorusunu akıllara getirdi.

        İşte geceye damgasını vuran Fatih ve Doğa sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI!

        KIVILCIM VE ÖMER BOŞANIYOR!

        “YOLUN SONUNA GELDİK!”

        'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Fatih ile Doğa’nın gerilimsiz sohbeti dikkat çekerken Pembe ve Meri arasında tansiyon yükseliyor. Görkem, Mustafa’ya kurduğu oyunla Nilay’la olan evliliğini tehlikeye sürüklerken Kıvılcım ve Ömer’in boşanma davası gerçekleşiyor. Ömer’in boşanma davasının ardından yaşadığı mutsuzluğun ekrana geldiği tanıtımda Cemal’in Kıvılcım’a attığı adım ise büyük merak uyandırıyor. Kıvılcım acaba Cemal’in teklifini kabul edecek mi?

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 71. Bölüm Tanıtımı;

        Senaristliğini; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Barış Kılıç
        #Evrim Alasya
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