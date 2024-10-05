'Kızılcık Şerbeti'nin 70'inci zafer haftası

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizisi 'Kızılcık Şerbeti', cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.

'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlanan bölüme Abdullah’ın, Alev bebekle köşke geri dönmesiyle evliliklerinde sorun yaşayan Doğa ve Fatih’in beklenmeyen buluşması damga vurdu. ABC1’de... 9.07 izlenme oranı ve 24.77 izlenme payı. AB Grubunda... 8.92 izlenme oranı, 27.87 izlenme payı. Total Grubunda... 7.10 izlenme oranı, 20.75 izlenme payı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? REKLAM ABDULLAH KÖŞKE GERİ DÖNDÜ! EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞAYAN DOĞA VE FATİH BARIŞACAK MI? Dizinin ekrana gelen 70. bölümünde; Alev bebeğin velayetini kaybetmekten korkan Abdullah, Pembe’nin onayıyla köşke geri döndü. Bebeğin Pembe ile birlikte olduğunu öğrenen Sönmez ve Kıvılcım’ın tepkisini gören Meri, gönüllü dadı olmak istediğini açıkladı. Nursema’nın yardımıyla Pembe, Meri’yi köşke kabul etti. Meri’nin dadı olarak köşke taşınmasıyla dizide yeni bir sayfa açıldı. Pembe ilk günden Meri’ye bir çalışan gibi davransa da Meri, Kıvılcımlar’a yaşadığı bu durumu yansıtmadı.