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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, 77. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, 77. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 77'nci bölümünden merak dolu 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:28
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda; Doğa ile yakınlaşan Fatih, ailesine Görkem'den boşanmak istediğini açıklıyor. Meri ve Halime'nin buluşmasının dikkat çektiği tanıtımda Kıvılcım ve Abdullah'ın görüşmesinde yaşanacaklar merak uyandırıyor. Fatih'in, Doğa'ya ilanı aşk ettiği nefes kesen tanıtımda Kıvılcım'ın telefonuna gelen mesaj, Cemal'in gerçek yüzü ortaya mı çıkıyor sorusunu akıllara getiriyor.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 76. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ekrana gelen bölümünde; Cemal’in kendisini takip ettiğini düşünen Kıvılcım büyük bir oyuna geldi. Cemal, kurduğu oyunla karşılaşmalarının tesadüf olduğunu Kıvılcım’a inandırmayı başardı.

        Görkem’in iftirasına uğrayan Pembe, Halime’nin yönlendirmesiyle doğup büyüdüğü evi hayır evine dönüştürmeye karar verdi. Nilay’ın Pembe’yi affetmediği bölümde gelin ve kaynana arasında sular durulmadı. Pembe’nin gençlik yıllarının ekrana geldiği flashback sahneleri ise büyük beğeni topladı.

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        Cansu ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ömer, kalbinin sesinden uzaklaşamadı. Kıvılcım’ı unutamayan Ömer’in kağıt toplayıcı bir gençle yaptığı sohbet bölümün unutulmaz anları arasına girdi.

        Nursema ve Firaz’ın atölyesine polisin ihbar üzerine baskın düzenlemesi ikiliyi karşı karşıya getirdi. Bölümde Firaz, Nursema’nın kendisine neden kızgın olduğunu çözmeye çalıştı.

        Fatih’in, Doğa’yı üzdüğü için Giray’ı uyarması olayların fitilini ateşledi. Bu nedenle Giray’la gerginlik yaşayan Doğa evi terk ederek annesine gitti. Nilay’dan Doğa’nın Kıvılcımlarda olduğunu öğrenen Fatih, Doğa’yla konuşmaya gitti. Bölümün nefes kesen final sahnesine birbirlerine karşı koyamayan Doğa ve Fatih’in yakınlaşması damga vurdu.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 77. Bölüm 2. Tanıtım;

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti
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