Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i yeni pozunu paylaştı! Selin Türkmen göz kamaştırdı!

4 Şurada Paylaş!









Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncunun takipçileri gönderilerin altına, "Güzelliğin dillere destan", "Çok doğalsın", "Çimen sana bayılıyoruz", "Duru bir güzelliği var" gibi yorumlarda bulunuyor.