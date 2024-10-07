'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Yayınlanan tanıtımda, Doğa ile beklemediği bir anda karşılaşan Fatih’in, Doğa’yı özlediğine dair söylediği sözler merak uyandırıyor. Sönmez’in Ünallar’ın evini ziyaret ettiği tanıtımda Meri’nin, kemoterapi gören çocuklarla gönüllü ilgilenmesi Abdullah’ın ilgisini çekiyor. Nursema’yı hedef alan Görkem, Firaz’a teklifte bulunacağını söylerken Ömer, Kıvılcım ile barışabilmek için her şeyi yapacağını söylüyor. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı dizinin yeni bölümü şimdiden heyecanla bekleniyor.

’KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?