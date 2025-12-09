'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtım yayımlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden, heyecan dolu ikinci tanıtım yayımlandı
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 117. Bölüm 2.Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor.
Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor.
Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor.
Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak'ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!