SHOW TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosuyla dillerden düşmüyor. Projede Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.