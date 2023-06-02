Başarılı oyunculuğula Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, eşiyle paylaşım yaptıktan sonra sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Meğer Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi de kendisi kadar ünlü bir isimmiş!