'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda yeni isimler

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dördüncü sezonunda ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna dâhil olan güçlü oyuncularla bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

ÜNALLAR’IN KÖŞKÜNE SALKIM HANIM GELİYOR!

'Kızılcık Şerbeti'nin altı aylık zaman aşımıyla ekrana geleceği bu akşamki bölümünde; Abdullah, yakın dostunun tanıştırdığı Salkım ile hayatını birleştirmeye karar veriyor. Abdullah’ın yeni eşi 'Salkım’ı ünlü oyuncu Özge Borak, kızı 'Elif'i ise genç oyuncu Zeynep Parla canlandırıyor. Merak konusu olan bölümde, Abdullah’ın evlilik kararına ailesinin vereceği tepki bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkıyor.

Özge Borak ve Zeynep Parla

KESKİN AİLESİ, ÜNALLAR’ İLE TANIŞIYOR!

Güzel oyuncu Seray Kaya’nın 'Başak' karakterine hayat verdiği dizide üvey babası 'Tuncay Keskin'i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor. Ünal Holding’in Keskin ailesiyle yeni bir proje için bir araya geleceği bölüm sürprizleriyle yine çok konuşulacak.