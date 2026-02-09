'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 125'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Fatih ve Başak'ın aşk dolu atışmaları, ikilinin birbirine karşı koyamayıp duygularını gizleyememesiyle dikkat çekiyorken Kıvılcım'ın platformun lansmanına kimi davet ettiği merakı iyice artırıyor.

REKLAM

Abdullah'ın, Nursema'ya İlhami ile evlilik konusunda verdiği tavsiye, eski çiftin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Aile meselelerinin gölgesinde kalan Emir ve Çimen'in evliliğinde sular bir türlü durulmazken, Salkım'daki değişim gözlerden kaçmıyor.

Salkım'ın Nilay için görücü ayarlaması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Değişen dengelerle birlikte yaşanacaklar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.