        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 19:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:51
        "Benim sınavım bu"
        SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 122'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak'ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih'in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil'in, Nursema'ya "Sakın beni İlhami Hoca!ya benzetme" sözleri dikkat çekiyor.

        Çimen ve Emir'in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen'i bezdirmek için harekete geçiyor.

        Sönmez'in, Kıvılcım'ın evinden ayrılıp Çimen'in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım'ı akşam yemeğine davet ediyor.

        Kıvılcım'ın, Ünallara konuk olduğu akşam Bade'nin yaptığı baskın tanıtıma damgasını vuruyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #kızılcık şerbeti
