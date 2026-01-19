'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 122'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak'ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih'in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil'in, Nursema'ya "Sakın beni İlhami Hoca!ya benzetme" sözleri dikkat çekiyor.

Çimen ve Emir'in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen'i bezdirmek için harekete geçiyor.

Sönmez'in, Kıvılcım'ın evinden ayrılıp Çimen'in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım'ı akşam yemeğine davet ediyor.