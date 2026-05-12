        Habertürk - 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 21:04 Güncelleme:
        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan doruğa tırmanıyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 137'nci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, ataması şehir dışına çıkan İlhami'nin taşınma isteğine Nursema tepki gösteriyor.

        Diğer tarafta Çimen'in, Emir yüzünden üniversiteden atılması Kıvılcım cephesinde deprem etkisi yaratıyor.

        Ünallar ailesini ziyarete gelen Asaf ile Nilay'ın tanışıklığı merak konusu olurken; Nilay, Elif'in ipliğini pazara çıkarmak için peşine düşüyor.

        Hayatındaki zorluklarla mücadele eden Kıvılcım'a bir darbe de Ömer'den geliyor. Tanıtımın finalinde, kucağında oğluyla Ömer'i ziyarete giden Kıvılcım, onu kız arkadaşıyla görünce büyük bir şok yaşıyor.

        Kıvılcım'ın gözyaşlarıyla, "Hayatımda yaptığım seçimlerin bedelini ödüyorum" sözleri yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri: Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Burcu Köksal Ak Parti'de, Trump'tan Çin çıkarması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödeme...
