'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna, yeni isimler dâhil oldu

DİZİNİN 'HEVES'İ ŞEBNEM DÖNMEZ!

Yeni bölümün merakla beklenen karakterlerinden biri olan 'Heves’i ünlü isim Şebnem Dönmez canlandırıyor. Giray’ın, babası Hüsrev ile evli olan üvey annesi Heves Şifacıgil, her zaman şık, bakımlı ve mükemmel bir anne gibi görünme çabasıyla dikkatleri çekecek.