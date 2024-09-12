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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna, yeni isimler dâhil oldu

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna, yeni isimler dâhil oldu

        'Kızılcık Şerbeti'nin yarın akşam yayınlanacak sezonun ilk bölümünde Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik canlandırdıkları sürpriz karakterlerle izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:04
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı fenomen dizinin güçlü oyuncu kadrosuna başarılı isimler dâhil oldu.

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        ŞEBNEM BOZOKLU 'MERİ' İLE KIZILCIK ŞERBETİ’NDE!

        Sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu dizide, Sönmez’in (Aliye Uzunatağan) İzmir’den İstanbul’a gelen yeğeni Meri’ye (Meryem) hayat veriyor. İstanbul’da teyzesiyle yaşamaya başlayacak olan 'Meri’nin; neşeli, samimi, candan ve yardımsever karakteri ekran başındaki izleyenlerin gönlünü fethedecek.

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        DİZİNİN 'HEVES'İ ŞEBNEM DÖNMEZ!

        Yeni bölümün merakla beklenen karakterlerinden biri olan 'Heves’i ünlü isim Şebnem Dönmez canlandırıyor. Giray’ın, babası Hüsrev ile evli olan üvey annesi Heves Şifacıgil, her zaman şık, bakımlı ve mükemmel bir anne gibi görünme çabasıyla dikkatleri çekecek.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 'CEMAL'İ FIRAT ÇELİK!

        Başarılı oyuncu Fırat Çelik ise yayın evi sahibi olan iş adamı 'Cemal' karakterine hayat veriyor. Kıvılcım’ın, Ömer ve Görkem’in geçmişini öğrendiği kara gecede Cemal ile tanışması hayatında önemli bir rol oynayacak.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili ve Aliye Uzunatağan gibi başarılı isimler rol alıyor.

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        'Kızılcık Şerbeti', yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Şebnem Dönmez
        #şebnem bozoklu
        #Fırat Çelik
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