Kızılcık Şerbeti'nde dün akşam neler oldu? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm canlı izle
Kızılcık Şerbeti dün akşam 77. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Arka arkaya yaşanan gelişmelerle heyecanlı bir bölüm sunan Kızılcık Şerbeti son bölüm siteye yüklendi. İşte, dizinin yeni bölümünde yaşananlar ve Kızılcık Şerbeti 77. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 77. bölümü ile ekranlara geldi. İşlerin iyice kızıştığı yeni bölümde yine büyük bir heyecan dalgası yaşandı. Son bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Kızılcık Şerbeti 77. bölüm kesintisiz, HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğa ve Fatih aşklarına yenilerek birlikte olmuşlardır. Doğa çok pişmandır.
Fatih ise Doğa’yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Pembe eski mahallesindeki açtığı hayır evine kendini iyice kaptırmıştır. Ailesindeki herkes de sırayla onu ziyarete gelir.
Nursema ise ağırlıklı olarak annesinin yanında ona yardımcı olmaktadır.
Doğa, Giray’dan boşanmaya net olarak karar vermiştir.
Bunu Giray’a söylediğinde aslında Giray’ın başında çok daha büyük bir bela olduğu ortaya çıkacaktır. Herkesten sakladığı aile sırrı her an ortaya dökülecek bir hal aldığında Nilay çok panikleyecektir.
Cemal’e karşı şüphelerinden vazgeçmiş olan Kıvılcım, yeniden büyük bir ikilemde kalacaktır.
Fatih’in, Cansu ile ilişkisini öğrenen Görkem her zamanki gibi bunu da kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ 77. BÖLÜM İZLE
Kızılcık Şerbeti 77. bölümü ile dün akşam Show TV ekranlarında yer aldı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti yeni bölümü tek parça olarak izleyebilir.