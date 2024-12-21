Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 81.bölüm tamamı full izle
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti 81.bölüm 20 Aralık Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizide bu hafta heyecan doruktaydı. Kızılcık Şerbeti son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle linkine ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle linki ve 81.bölüm özeti
Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle buluştu. Ekrana gelen son bölümde Görkem’in hain planıyla suçlu duruma düşmüş olan Pembe’yi aklamak üzere harekete geçen Ömer, Görkem’in gerçek yüzünü tüm aileye gösterecektir. İşte, Kızılcık Şerbeti 81. Bölüm kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 81. Bölümünde; Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır. Görkem ise inatla Ünallar’ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa’ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez. Fatih’in evden çıkıp gitmesine sinirlenen Abdullah onu şirketten kovar ama Fatih’in artık kimseden korkusu yoktur. Firaz’la annesinin arasını düzeltmek için Asude’ye giden Nursema’nın çabası sonuç vermez, Asude’nin, Firaz’a kızgınlığı geçmemiştir. Firaz ise yeni hayatına kolaylıkla adapte olmuş, mahalle okulunun takımını çalıştırmaya başlamıştır. Ömer’in arkadaşının restoranında tadım şefi olarak işe başlaması Sönmez’i çok mutlu edecektir. Görkem’in hain planıyla suçlu duruma düşmüş olan Pembe’yi aklamak üzere harekete geçen Ömer, Görkem’in gerçek yüzünü tüm aileye gösterecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM İZLE
Kızılcık Şerbeti 81. Bölüm yayınlandı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti son bölümü tek parça olarak izleyebilir.