Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 81.bölüm tamamı full izle

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 81. Bölümünde; Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır. Görkem ise inatla Ünallar’ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa’ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez. Fatih’in evden çıkıp gitmesine sinirlenen Abdullah onu şirketten kovar ama Fatih’in artık kimseden korkusu yoktur. Firaz’la annesinin arasını düzeltmek için Asude’ye giden Nursema’nın çabası sonuç vermez, Asude’nin, Firaz’a kızgınlığı geçmemiştir. Firaz ise yeni hayatına kolaylıkla adapte olmuş, mahalle okulunun takımını çalıştırmaya başlamıştır. Ömer’in arkadaşının restoranında tadım şefi olarak işe başlaması Sönmez’i çok mutlu edecektir. Görkem’in hain planıyla suçlu duruma düşmüş olan Pembe’yi aklamak üzere harekete geçen Ömer, Görkem’in gerçek yüzünü tüm aileye gösterecektir.