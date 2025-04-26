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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti 98.bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 98.bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle Show TV'de buluştu. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ü buluşturan dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle seçeneği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:00
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        Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle 25 Nisan Cuma akşamı buluştu. Ekrana gelen son bölümde Abdullah ve Işıl'ın evliliği ev halkını şoke etmişti. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti 98.bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti izle ekranı

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 98. Bölümünde; Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa’yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. Mustafa’nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir. Nilay kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşemez. Kıvılcım’ın programına konuk olduktan sonra sosyal medyada ilgi görmeye başlayan Beril’in keyfi yerindedir.

        Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır. Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir. Abdullah’ın evlenme konusunda yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar. Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur. Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

        25 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 98. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 98. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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