Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 120. bölümde neler olacak?
Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında olan Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak Cuma günü yayınlanmadı. Dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini merak ederken, 120. bölümün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti 120. bölüm ne zaman ve yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek.
KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fatih’in Başak’la birlikte Kıvılcım’ın evine gitmesi, aileler arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor.
Ömer, Bade’den doğacak çocuğuna sahip çıkacağını ifade ederken, Başak’ın Ünal ailesi ile yaşadığı gerilim dikkatlerden kaçmıyor. Asil’in “Nursema, ben gönlümü kaptırdım” sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı doruk noktasına taşıyor.