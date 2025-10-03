'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Feyza Civelek (Nilay), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Servet Pandur (Asude), Ece İrtem (Işıl), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Kızılcık Şerbeti’nin 107. Bölümünde; arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer’in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir. Mustafa’nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiğinden, Mustafa normal zamanından önce çıkmak durumunda kalır. Eve dönmek istemez ve Nilay’ın yanında kalmak için izin ister. Nilay kıyamaz ve mecburen kabul eder. Tekne olayında Fatih’ten büyük bir darbe alan Asil, intikamını almak için harekete geçer. Geri adım atmış bir tavır sergileyerek Fatih ve Doğa’yı yemeğe davet eder. Ancak yemekte Asil’in onlara büyük bir sürprizi olacaktır. Abdullah’tan para tırtıklamak için butik açmaya karar veren Işıl projesini hayata geçirir. Ama en büyük sorunu onu kimin tehdit ettiğini bulup o işi çözmektir.