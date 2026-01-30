'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Günhan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Çağla Naz Kargı (Kübra), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema) ve Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 123'üncü bölümünde; Bade’nin ifşasıyla Ünal ailesi şoke olmuştur. Kıvılcım hemen orayı terk eder ama çok üzgün ve çok kırgındır. Ömer’in onu toparlama çabaları nafiledir. Salkım ise bu durumdan yaralanmak üzere harekete geçer. Çimen ve Emir’i ayırmak konusunda eline bir koz geçtiğini düşünmektedir. İlhami’nin programlarının çekimi başlamıştır, Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı da günden güne ilerliyor, derinleşiyordur. Kıvılcım dayanamaz ve evi terk eden Sönmez’i geri dönmesi için ikna eder. Nilay ve Sevtap’ın kuaför maceraları tanıştıkları biri yüzünden kabusa dönüşecektir. Bade’nin hamilelik haberine inanmayan Başak, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kıvılcım programına Başak’ın babası Tuncay’ı konuk etmesi ikili arasında bir arkadaşlığın başlamasına neden olur. Ünal ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden büyük bir kaosa sürüklenecektir.