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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Haziran ayında sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermişti. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin sezon finalinde yaşananlar ise adeta bomba etkisi yaratmıştı. Sezonun başlamasına kısa süre kala izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti 3. sezon yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:20
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        Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finalinde yaşananlar heyecanı doruğa çıkarmıştı. Bu sebeple Kızılcık Şerbeti 3. yeni sezon yayın tarihi dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte detaylar...

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

        Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

        Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

        Kızılcık Şerbeti 66. bölüm sezon finalinde;

        Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

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        Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

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        Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

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        Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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