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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede

        'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle de zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:01
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        'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede
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        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 7.91 izlenme oranı 20.70 payı, AB’de 6.92 izlenme oranı 21.06 izlenme payıyla reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Total’de ise 5.49 izlenme oranı 15.32 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

        Her bölüm sosyal medyada da gündeme oturan dizi, bu hafta #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 12 saat, Fatih 7 saat, Nursema 6 saat, Nilay ise 8 saat Twitter’ın TT listesinde yer aldı.

        DOĞA VELAYET DAVASINI KAYBETTİ

        Dün akşam yayınlanan bölümde; Fatih ve Doğa’nın merakla beklenen boşanma davası süreci ekrana geldi. İlk duruşmada Nilay’ın şahitlikten vazgeçmesi ve Fatih’in boşanmak istemediğini söylemesi davanın ertelenmesine neden oldu. Ömer ve Kıvılcım’ın evlendiklerini açıklamak için yeni evlerinde düzenledikleri akşam yemeğinde gergin anlar yaşandı. Her iki ailenin katıldığı yemekte, Doğa ve Fatih arasındaki sürtüşme devam ederken geceye Alev’in çok yakında evleneceğini açıklaması damga vurdu. Evleri tamiratta olan Nursema ve Umut, Ünallar’ın evinde kalmaya başladı. Umut’un rahat tavırlarının dikkat çektiği bölümde Abdullah’ın, Umut’a maddi olarak destek vermek istediğini söylemesi Nursema ve Umut’un evliliğine olumsuz bir şekilde yansıdı. Bölümün final sahnesinde ekrana gelen ikinci duruşmada Fatih’in Doğa’ya tuzak kurarak, akli dengesinin yerinde olmadığını söylemesi davanın seyrini değiştirdi. Mahkemenin bebeğin velayetini Fatih’e verdiğini açıklaması izleyenleri şoke etti. Gözyaşlarını tutamayan Doğa , Fatih’in kendisine komplo kurduğunu söyleyerek isyan etti. Bebeğinden ayrılmak istemeyen Doğa, kızını alarak kaçmak istese de karşısında polis eşliğinde Fatih’i buldu. Final sahnesinde Fatih’in, bebeği annesinden koparması izleyenleri derinden sarstı.

        Cemre’nin velayeti Fatih’e veriliyor;

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        DOĞA, KIVILCIM’IN YARDIMIYLA KIZINA KAVUŞACAK MI?

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, bebeğinin velayetini kaybeden Doğa’nın en büyük destekçisi Kıvılcım oluyor. Kıvılcım’ın Ömer’e, Fatih’in kurduğu tuzağı söylemesi üzerine Ömer ve Fatih karşı karşıya geliyor. Avukatıyla da yüzleşen Kıvılcım, Fatih’le birlikte Doğa’ya kurdukları kumpası yüzüne vuruyor. Kıvılcım ve Doğa’nın, Ünallar’ın evine bebeği almak için gittiği tanıtımda Alev’in eski aşkı olan Rüzgar karakteri de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

        Kızılcık Şerbeti’nin 33. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.

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