Kızılcık Şerbeti Zülfikar kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti Zülfikar'ı canlandıran Bahtiyar Memili kimdir?
Kızılcık Şerbeti yeni sezonuna oldukça iddialı girdi. 2. sezonun ilk bölümününde reytingleri alt üst eden diziye birbirinden kaliteli yeni oyuncular da katıldı. Bunlardan biri Bahtiyar Memili de dizide Zülfikar karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti Zülfikar'ı canlandıran Bahtiyar Memili kimdir?
Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni oyuncular da bir bir diziye girmeye başladı. Bu isimlerden biri olan Bahtiyar Memeli de Zülfikar karakteri ile bu akşam diziye dahil olacak. İşte, hem Bahtiyar Memeli hem de Zülfikar karakteri hakkında bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ ZÜLFİKAR KİMDİR?
İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin canlandıracağı Zülfikar karakteri, Pembe’nin adamı olarak karşımıza çıkacak.
BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?
Bahtiyar Memili, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı.