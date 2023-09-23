Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti Zülfikar kimdir? Kızılcık Şerbeti Zülfikar'ı canlandıran Bahtiyar Memili kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Kızılcık Şerbeti Zülfikar kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti Zülfikar'ı canlandıran Bahtiyar Memili kimdir?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezonuna oldukça iddialı girdi. 2. sezonun ilk bölümününde reytingleri alt üst eden diziye birbirinden kaliteli yeni oyuncular da katıldı. Bunlardan biri Bahtiyar Memili de dizide Zülfikar karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti Zülfikar'ı canlandıran Bahtiyar Memili kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 00:33 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni oyuncular da bir bir diziye girmeye başladı. Bu isimlerden biri olan Bahtiyar Memeli de Zülfikar karakteri ile bu akşam diziye dahil olacak. İşte, hem Bahtiyar Memeli hem de Zülfikar karakteri hakkında bilgiler...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ ZÜLFİKAR KİMDİR?

        İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Bahtiyar Memili'nin canlandıracağı Zülfikar karakteri, Pembe’nin adamı olarak karşımıza çıkacak.

        3

        BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

        Bahtiyar Memili, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birçok dizi ve filmde rol aldı.

        4

        En bilinen rolleri arasında Kurtlar Vadisi Pusu’da Cevher Ağa, Karadayı’da Turgut Ağa, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Halil Paşa ve Yasak Elma’da Zülkar yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"