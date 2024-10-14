'Kızılcık Şerbeti’den yeni tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Görkem, Fatih’in ondan uzak durması sebebiyle tepkisini gösterirken, bu durum ikilinin evliliğinde bir krize daha neden oluyor. Ömer ve Abdullah arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Cemal’in Kıvılcım’ın telefonuna yüklediği casus programı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. Nursema’nın Firaz’dan yardım istemesi akılları karıştırırken, Abdullah Pembe’ye Alev bebek ile evden gideceğini söylüyor. Fatih’in bir planının olduğunun öğrenilmesi ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu planın Doğa ile ilgili olup olmadığı heyecanla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 71. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin ekrana gelen bölümünde; Doğa ve Fatih, aşk yaşadıkları dönemde özel mekanları olan kafede tesadüfen yüz yüze geldi. Görkem’le olan evliliğinde yaşadığı çıkmazı Doğa’ya anlatan Fatih’in her şeye rağmen yeniden baba olacağı için mutlu olduğunu dile getirmesi Doğa’yı hüzünlendirdi. Eski aşıkların adeta dertleştiği akşamdan sonra Fatih’in aklı Doğa’da kaldı. Cemre’yi gezdirmek için yeniden buluşan Doğa ve Fatih’in tatlı sert çekişmesi bölümün en beğenilen sahneleri arasında yer aldı. Kıvılcım ve Ömer, boşanma davasından önce bir araya geldiler. Ömer, Kıvılcım’ı sevdiğini dile getirse de onu ikna edemedi. İkilinin duygu yüklü boşanma davasının ekrana geldiği bölümde Ömer ve Kıvılcım arkadaş kalmak üzere ayrıldılar. Meri’nin Alev bebeği, Abdullah’la birlikte doktor kontrolüne götürmesine Pembe tepki gösterdi. Hastanede yatan çocuklara düzenlenen eğlencenin iptal olduğunu duyan Meri gönüllü oldu. Çocuklara moral vermek için onlarla zaman geçiren oyun oynayan Meri’ye, Abdullah’ın etkilendiğini söylemesi dikkat çekti. Bölümün final sahnesinde ise Cemal, Kıvılcım’ı bekarlığını kutlamak için yemeğe davet etti. Kıvılcım’a karşı duygularını açmak isteyen Cemal, Kıvılcım’ın tavrı nedeniyle adım atamadı. Buluşmanın ardından Kıvılcım, Cemal’e teşekkür etmek için aradığında izleyici Cemal’in farklı bir yüzüyle tanıştı. Cemal, yaptığı telefon konuşmasıyla Kıvılcım’ın yeni kitap projesini karalaması için bir kişiye emir verdi. Kıvılcım’ı takip eden Cemal’in telefonu kapattıktan sonra; “Kollarımda ağlarken seni teselli edeceğim günü iple çekiyorum canım sevgilim” sözleri bölümün finaline damga vurdu.